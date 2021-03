Vrijwilligers genieten van heerlijke brunch

Maasmechelen

Tijdens de week van de vrijwilliger verraste de vzw 'vrijwilligers in de zorg van Maasmechelen' hun talrijke vrijwilligers met een brunchbox. Deze boxen konden volledig coronaproof worden afgehaald in dienstencentrum De Bolster of werden tijdens een feestelijk stoepbezoek aan huis geleverd.