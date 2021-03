Leerlingen Don Bosco Helchteren maken derde buitenklas

“Met onze buitenklassen willen we een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties van onze leerlingen bekomen", klinkt het op de school. “Deze buitenklas is een mooi design dat ontwikkeld is door meneer Van Suetendael. Afgelopen week hebben onze leerlingen een bekisting gemaakt om ze op korte termijn te plaatsen. Geïnteresseerde leerlingen kwamen tijdens de speeltijden al nieuwsgierig kijken en vroegen waar de oudere leerlingen mee bezig waren. Ze hadden duidelijk zin om mee te werken.”