Tentoonstelling Denmark in de bib

Denmark doet je spontaan denken aan Denemarken, maar daarmee zit je hier op een fout spoor. Denmark is gewoon de kunstenaarsnaam van ‘den Marc’ (Robbroekx), geboren in Wilrijk (1950), als kunstenaar autodidact. Reeds toen hij kunstgeschiedenis en archeologie studeerde was hij gefascineerd door bedrukt papier. Hij doorstreepte in zijn handboeken delen van de tekst of verscheurde zijn notities om ze te herschikken en legde zich later toe op het versnijden, verscheuren en weer aan elkaar lijmen van boeken, kranten en tijdschriften.In 1977, in de nadagen van de conceptuele kunst, werd hij met zijn versnijdingen van kranten laureaat van De Jonge Belgische Schilderkunst. Ook de volgende decennia vormde hij tonnen bedrukt papier om tot kunst: sculpturen en installaties; met boeken, kranten en tijdschriften, versneden, geperst, gestapeld of gevouwen, zoals het vacuümgetrokken januarinummer van Playboy uit 1982, of de reeks Le Soir. Je moet het zien om het te geloven.De Genkse bib is eigenaar van enkele werken van Denmark. Het meest recente is ‘Brandhout’, magazines opgerold rond brandhout, vastgetrokken met riempjes en gestapeld in zes metalen rekken. ‘Brandhout’ kreeg een vaste plaats in de kunstcollectie van de bib en bij die gelegenheid werd een tentoonstelling uitgebouwd met nog dertig andere werken van deze kunstenaar. Die tentoonstelling kan je nog bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib tot en met maandag 29 maart.