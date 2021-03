NBA. Damian Lillard zorgt weer voor ‘Dame Time’ bij Portland en is intussen goed voor gemiddeld 30 punten

Damian Lillard blijft schitteren in de NBA. De 1m88 grote Amerikaanse guard stuwde met een nieuwe veertiger Portland Trail Blazers naar de 123-119 winst versus Sacramento Kings. In 34 wedstrijden laat Lillard een waanzinnig gemiddelde van 30 punten noteren.

Het was weer ‘Dame Time’ in het Moda Center van Portland. Damian Lillard scoorde 44 punten (15 punten in het vierde kwart) en leidde met onder meer 8 op 15 driepunters Portland Trail Blazers versus Sacramento Kings naar de nipte winst. In 34 wedstrijden is Lillard goed voor een waanzinnig gemiddelde van bijna 30 punten.

Ook veteraan Carmelo Anthony was weer bij de les en scoorde 16 puntenb en de Turk Enes Kanter (22 punten, 21 rebounds) voegde daar een stevige double-double aan toe. Voor de Trail Blazers de derde opeenvolgende zege en met 21 op 35 rukt Portland in de Western Conference op naar de vijfde plaats.

Washington Wizards boekte in eigen midden een knappe zege versus Los Angeles Clippers. Bradley Beal (33 punten) stelde in de slotfase de 119-117 zege veilig. Russell Westbrook was bij het team uit de Amerikaanse hoofdstad goed voor 27 punten, 9 rebounds en 11 assists.

Onder het aanvoering van het trio Nikola Jokic (20 punten, 12 rebounds, 8 assists), Michael Parker Jr. (24 punten, 11 rebounds) en Jamal Murray (23 punten) realiseerde Denver Nuggets een 103-113 zege on the road en versus Indiana Pacers. Met een vierde zege op een rij nestelt Denver (21 op 36) zich steviger op de zesde stek in de Western Conference.

Holiday leidt Bucks in slotseconden naar winst

Jrue Holiday (15 punten) dropte op twee seconden van het einde de winnende korf waardoor Milwaukee Bucks met 111-112 zegevierde bij Memphis Grizzlies. Giannis ‘The Greek Freak’ Antetokounmpo was goed voor 26 punten, 11 rebounds en 8 assists. Khris Middleton voor 22 punten en 10 rebounds. Milwaukee Bucks blijft met 22 op 36 stevig derde in de Eastern Conference.

All-Star Break

Het reguliere NBA-seizoen ligt nu een vijftal dagen stil. De toppers komen zondag wel in actie in het All Star Game in Atlanta. LeBron James, de ster van de LA Lakers, is de kapitein van Team LeBron. Hij selecteerde voor zijn line-up Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas) en Nikola Jokic (Denver).

Kevin Durant komt door een hamstringblessure niet in actie maar is wel aanvoerder van Team Durant. Hij koos donderdag als startvijf voor Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphia), Kawhi Leonard (LA Clippers), Bradley Beal (Washington) en Jayson Tatum (Boston).

Uitslagen:

Phoenix - Golden State 120-98

San Antonio - Oklahoma City 102-107

Indiana - Denver 103-113

New Orleans - Miami 93-103

Portland - Sacramento 123-119

Memphis - Milwaukee 111-112

Boston - Toronto 132-125

Washington - LA Clippers 119-117

New York - Detroit 114-104

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 24 12 .667

2. Brooklyn 24 13 .649

3. Milwaukee 22 14 .611

4. Boston 19 17 .528

5. New York 19 18 .514

6. Miami 18 18 .500

7. Charlotte 17 18 .486

8. Toronto 17 19 .472

9. Chicago 16 18 .471

10. Indiana 16 19 .457

11. Atlanta 16 20 .444

12. Washington 14 20 .412

13. Cleveland 14 22 .389

14. Orlando 13 23 .361

15. Detroit 10 25 .278

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 27 9 .750

2. Phoenix 24 11 .686

3. LA Lakers 24 13 .649

4. LA Clippers 24 14 .632

5. Portland 21 14 .600

6. Denver 21 15 .583

7. San Antonio 18 14 .563

8. Dallas 18 16 .529

9. Golden State 19 18 .514

10. Memphis 16 16 .500

11. New Orleans 15 21 .417

12. Oklahoma City 15 21 .417

13. Sacramento 14 22 .389

14. Houston 11 23 .324

15. Minnesota 7 29 .194