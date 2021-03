Drie keer zo veel wandelaars op de Teut en de Wijers dan gemiddeld

Tijdens de eerste week van november werden in de natuurgebieden van de Teut en de Wijers samen maar liefst 20.500 wandelaars geteld. Dat is drie keer meer dan gemiddeld in die periode.

Dat er in Limburg tijdens het voorbije coronajaar opmerkelijk meer gewandeld werd, was al duidelijk gebleken uit eerdere statistieken. “,” laat schepen Frederick Vandeput (Open VLD) weten. Maar de maand november sloeg dus alle records. Dat verschil komt uiteraard door de verschillende coronaregels in de eerste en de tweede lockdown. In het voorjaar gold nog een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Daardoor konden toeristen van buiten Zonhoven amper naar de Teut en de lokale Wijers komen. “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze unieke natuurgebieden mooi te onderhouden. Dat wordt ten zeerste geapprecieerd door onze inwoners, zeker in dit corona jaar,” stelt Frederick Vandeput vast.

Maar in het najaar werd er dus nog meer gewandeld. “We kunnen vaststellen dat de Zonhovense natuur veel wandelaars van buitenaf heeft aangetrokken,” aldus schepen van Toerisme Johan Vanhoyland (Open VLD). “De natuurgebieden zijn uitstekende reclame voor onze gemeente. We hopen dan ook dat de wandelaars die nu van de Teut en de Wijers geproefd hebben, binnenkort ook terugkeren om te genieten van de Zonhovense horeca.” TR