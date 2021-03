Feest in woonzorgcentra Ten Kerselaere: samen weer koffiekletsen in de lentezon. — © WZC Ten Kerselaere Heist-op-den-berg

In de Vlaamse rusthuizen hebben ze afgelopen week voor het eerst in maanden weer een dag gehad zónder coronadoden. Dankzij de vaccinaties hebben we het virus bij het nekvel in onze woonzorgcentra.