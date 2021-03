Ziekenhuisopnames blijven stijgen, aantal besmettingen stabiliseert

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft in stijgende lijn. De besmettingen lijken wel te stabiliseren: daar wordt nog een stijging van 2 procent genoteerd.

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft in stijgende lijn. In de zeven dagen tot en met donderdag waren er gemiddeld zowat 156 opnames per dag, of 23 procent meer dan in de week ervoor.

De teller van het totale aantal ziekenhuisopnames sinds de start van de pandemie staat volgens de voorlopige gegevens van het Covid-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano op 57.717. Momenteel liggen in totaal 1.906 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 426 op intensieve zorgen.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen klokt intussen af op 780.251. In de week van 23 februari tot 1 maart is er sprake van gemiddeld 2.358,7 nieuwe besmettingen. Dat is 2 procent meer dan het gemiddelde van de week voordien.

Intussen zijn in ons land 22.196 mensen gestorven aan Covid-19. In de week tot 1 maart stierven dagelijks gemiddeld 26,1 mensen. Dat is een daling met 6,6 procent ten opzichte van het gemiddelde in de week voordien. De positiviteitsratio staat daarbij op 6,5 positieve testen op 100.

In de zeven dagen tot 1 maart is er sprake van gemiddeld 41.300 coronatesten per dag.