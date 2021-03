Na de inspectie van het FAVV in Hasselt hebben verschillende Limburgse Zonder Honger naar Bed-groepen hun activiteiten stopgezet. “Dat is verschrikkelijk nieuws voor kinderen die nu zonder extraatje in hun brooddoos naar school moeten”, zegt Rohnny Pollenus, die zelf al jaren geholpen wordt door Zonder Honger naar Bed.