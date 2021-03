Tadej Pogacar won indrukwekkend de UAE Tour. Julian Alaphilippe flitste in de Omloop en Mathieu van der Poel deed iedereen spelenderwijs naar adem happen in Kuurne en Le Samyn. Maar hoe goed is Wout van Aert? De titelverdediger in de Strade Bianche keerde pas maandag terug van hoogtestage op de Teide. “De conditie is wat ze moet zijn.”