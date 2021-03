Pelt/Hamont-Achel

Irene Evens (56) uit Hamont viert vandaag, vrijdag, 50 jaar verblijf in Sint Oda in Pelt met negen bewoners van haar leefgroep. Ze is een van de langste verblijvers. Het moederhart van Christine Feijen brak toen ze in 1971 haar zesjarig dochtertje naar Sint Oda bracht, en tot vandaag huilt ze stilletjes na elk bezoek aan haar Irene.