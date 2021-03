Schattige hulphond Sam kleedt zich in PBM en werkt hard in het laboratorium

Joey (56), een voormalig paardentrainster, beschadigde haar prefrontale cortex en liep zo permanente zenuwbeschadiging op aan de linkerkant van haar lichaam na een polo-ongeluk. Ze bleef achter met 23 gebroken botten, waaronder een gebroken oogkas, jukbeen, twee wervels, kaak en sleutelbeen. Ze besloot om terug te gaan studeren en heeft nu twee BA-graden in de neurowetenschappen. Met de hulp van Sampson werkt ze aan haar doctoraat in het laboratorium. Sampson is verplicht om dergelijke beschermingsmiddelen te dragen om veiligheidsredenen, aangezien hij zijn baasje elke dag helpt bij het uitvoeren van haar cruciale laboratoriumwerk.

Sampson, gekleed in een bril en een laboratoriumjas, is de eerste hond ooit die toegang heeft gekregen tot een laboratorium aan de Universiteit van Illinois. “Als ik iets in het laboratorium laat vallen, komt hij naast me staan ​​en kan ik hem gebruiken als steun om neer te knielen en het op te rapen”, zegt Joey uit Champagne, Illinois. Sampson is ook getraind om tekenen van Joey’s PTSS te herkennen en om daarop gepast te reageren. “Ik zou onmogelijk door een neurowetenschappelijk programma kunnen navigeren zonder zijn hulp.” zegt Joey.

Een normale hond

Buiten het werk is Sampson echter een gewone golden retriever, die graag in de modder rolt en apporteert. “Hij is gewoon een normale hond als we thuis zijn en hij speelt heel graag,” voegt Joey eraan toe.

Hoewel Joey weet dat Sampson er schattig uitziet in zijn PBM’s, wil ze dat mensen onthouden dat hij een belangrijke taak te vervullen heeft, en wil ze dat het publiek begint te wennen aan hulphonden in laboratoria. “Ik wil dat mensen begrijpen dat hulphonden een zeer hoog opleidingsniveau hebben. Ze bieden hun geleider onafhankelijkheid en houden hun gezond, gelukkig en in staat om door het leven te gaan op een manier die ze niet zouden kunnen zonder hun hulphond.”

(kabu)

bekijk ook

Trouwe hond geeft zijn leven om jongetje (10) die verstoppertje speelt van wolf te redden.

Golden Retriever wordt blind, maar krijgt eigen geleidehond om hem te helpen.