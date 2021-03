Thomas Koelewijn met vrouw Jacqueline en zoontje Philip: “Mijn vrouw is Duitse en dus zullen we onze zoon tweetalig opvoeden.” — © JEFFREY GAENS

Zaterdag 20.30 uur: Achel - Aalst (EuroMillions League Challenge Final Four)

Na een maandje afwezigheid is kersvers vader Thomas Koelewijn (32) weer helemaal terug bij Tectum Achel. Net op tijd, want zaterdag (20.30 uur) volgt de topper tegen Aalst in de Challenge Final Four. De Ajuinen treffen een Achel-in-vorm, én een Koelewijn op een roze wolk.