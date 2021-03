Thomas Carmoy naar finale hoogspringen op EK indoor, Stijn Baeten plaatst zich voor finale 1500m

Thomas Carmoy plaatste zich donderdagavond zoals verwacht voor de finale van het hoogspringen bij de mannen op het EK indooratletiek in het Poolse Torun.

De 21-jarige Karolo ging bij zijn eerste grote toernooi vlot over 2m10 en 2m16, maar haperde bij zijn eerste twee pogingen over 2m21. Bij zijn derde en laatste poging ging hij er toch over en schaarde hij zich bij de beste acht, die zondag mogen starten in de finale.

“Het is super. Mijn doelstelling was top acht en die heb ik hier meteen gehaald. Nu gaan we in de finale proberen nog beter te doen, want we willen natuurlijk altijd meer”, vertelde Carmoy na afloop in de mixed zone. “Ik weet dat ik iedereen met die twee missers op 2m21 schrik heb aangejaagd, mezelf incluis. Normaal gezien geeft die hoogte niet al te veel problemen, maar hier zag je dat toch al heel wat hoogspringers in de problemen kwamen. Het verschil maak ik met mijn laatste sprong en die laat me hier toe de kwalificatie af te dwingen. Het is voor iedereen nieuw en dat geeft toch wel wat stress. Iedereen reageert daar anders op. Sommigen presteren er net beter door, anderen laten het afweten. Ik heb wat geluk gehad, dat geef ik toe, maar ik haal het hier toch met een erg mooie derde sprong. Het werk is gedaan en nu kan ik me op de finale focussen.”

De Europese kampioen U20 van 2019 verbeterde vorige maand zijn persoonlijk record tot 2m28 en hoopt in Torun op 2m30. “Die spaar ik nog op voor de finale. Als ik die lat haal, weet ik echter niet op welke plaats ik ermee zal eindigen. Dat is echt niet te voorspellen. Er zijn veel hoogspringers in vorm, dat zie je. Elke wedstrijd is anders en in de finale kan er veel veranderen. Die finale zorgt wel voor wat extra stress, maar ook niet te veel want eigenlijk heb ik niets te verliezen. Bovendien springen we dan ‘s morgens en dat heb ik toch liever, ook al moet ik dan wat vroeger opstaan.”

Baeten naar finale 1500 meter

Stijn Baeten heeft zich voor de finale van de 1.500 meter geplaatst. Oussama Lonneux en Michael Somers werden in de reeksen uitgeschakeld. Baeten finishte in de vierde reeks als vierde in 3’40”40, de vierde tijd van de niet rechtstreeks geplaatsten en de tiende tijd op twaalf finalisten. Lonneux werd in de eerste reeks achtste in 3:42.68, Somers finishte in de tweede als vijfde in 3:40.97 en werd later nog gediskwalificeerd omdat hij buiten de piste ging.

De eerste twee van elke reeks mochten door, daarnaast werden de vier snelste tijden opgevist. De finale wordt vrijdag om 21u35 gelopen. (belga)