250.000 voor Australië bedoelde vaccins van AstraZeneca zijn onderschept net voor ze in Italië het vliegtuig op gingen. Het land gebruikt daarmee voor het eerst - met goedkeuring van de Europese Commissie - het exportmechanisme dat in januari in het leven geroepen werd. Een drastische beslissing, zeggen experts, “die vooral toont dat Europa veel eerder zijn tanden had moeten tonen.”