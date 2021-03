Oeps, fonteinen vergeten uit te zetten: marktkramers krijgen koude douche

Ze staat al 43 jaar op de markt, maar wat donderdagochtend in Harelbeke gebeurde, maakte Marianne Francois (63) uit Zulte nog nooit mee. Om 9 uur kwam er plots water uit de grond, water dat wel tot een meter hoog spoot. De fonteintjes die in de zomer voor vertier moeten zorgen op het nieuwe Marktplein schoten plots in gang. “Ik schrok me rot”, zegt Francois. “Ik was net alles wat aan het afschermen voor de regen toen het gebeurde. Ik dacht nog ‘wat voor stortbui is dat’, maar het water kwam uit de grond”, zegt de marktkraamster.

In allerijl duwde ze haar kledij achteruit, maar ze kon niet voorkomen dat per rij twee stuks nat werden. “Dat water zal wel opdrogen, maar ik zal die stuks sowieso goedkoper van de hand moeten doen. Dat water en die druk laat kringen achter op de kleren. Die kan ik niet meer aan de normale prijs verkopen.”

Een kwartier lang spoot het water in het rond. “Dat water ging omhoog en omlaag en niemand wist wat we moesten doen. Alle marktkramers kwamen kijken. Dit hadden we nog nooit meegemaakt.”

(Lees verder onder de foto)

Marianne Francois zal enkele kledingstukken met korting moeten verkopen nadat die nat gespoten werden door de fonteinen.

Menselijke fout

Na een kwartier slaagde het verantwoordelijke bedrijf Aquafontal erin de fonteinen stil te leggen.“De fontein werd woensdag succesvol gekoppeld aan de bediening op afstand, maar onze programmeur vergat de zekeringen van de pompen af te leggen. Daardoor bleven ze de tijdelijke klokinstellingen van de afstandsbediening volgen met het gekende resultaat”, zegt Sam Storme van Aquafontal. “We nemen deze menselijke fout volledig op ons en verontschuldigen ons dan ook tegenover de marktkramers, bezoekers en het stadsbestuur.”

De verzekering van de onderaannemers zal de getroffen marktkramers vergoeden en ook het stadsbestuur belooft het dossier verder op te volgen. “We zitten hier als stadsbestuur verveeld mee”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Tijs Naert (SP.A/Groen). “Ondertussen maakten we heel duidelijke afspraken met de onderaannemer om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te vermijden en hopen we dat de fontein enkel nog haar werk doet wanneer het moet.”

(Karen Verhulst)