Marco Borsato kondigt comeback aan na burn-out, scheiding en opgeborrelde affaire

Wat een feestjaar moest zijn, veranderde in “het verdrietigste jaar” uit zijn leven. Met een burn-out, een opgeborrelde affaire en de scheiding van zijn vrouw Leontine heeft Marco Borsato (54) recht van spreken. Maar 2020 is voorbij, 2021 is het jaar van de comeback. Want de Nederlandse zanger hint op nieuwe muziek.

Een filmpje van een paar luttele seconden met muziek, een foto van zichzelf in profiel en nog twee andere, geheime gezichten. Meer is het niet wat Marco Borsato donderdagavond heeft gepost op Instagram. Met een datum en een uur: 9 maart, 9.03 uur. Volgens de fans kan dat maar één ding betekenen: Borsato kondigt nieuwe muziek aan. Hij doet dat niet alleen, want ook de Nederlandse zanger Rolf Sanchez en zijn vaste tekstschrijver John Ewbank hebben hetzelfde filmpje gepost. Hoe nieuwe nummer zal heten, is nog niet duidelijk.

Wel zou het de muzikale comeback zijn van Borsato. Al anderhalf jaar lang is het op dat vlak stil bij de Nederlandse zanger van De meeste dromen zijn bedrog, Lopen over water en Hoe het danst. Zijn laatste nummer, Lippenstift, dateert al van september 2019. Een nummer dat gaat over een vriendin die een relatie heeft met een getrouwde man, klonk het bij Borsato. Dat verhaal kreeg een heel andere wending, toen hij een maand later moest toegeven dat hij zelf een affaire had gehad. In 2009 met de Nederlandse concertpianiste en componiste Iris Hond (32).

Het leek erop dat het huwelijk van Borsato met zijn vrouw Leontine Ruiters (53) – toen 21 jaar getrouwd – die storm zou overleven. “Er is een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien”, verklaarde Borsato wanneer hij de verhouding niet meer kon ontkennen. Toen de affaire uitlekte in de Nederlandse media, steunde Leontine haar man nog. Maar in februari 2020 strandde hun relatie alsnog. Vijf jaar nadat ze hun geloften hadden hernieuwd in Venetië. Het koppel heeft drie kinderen: Luca, Senna en Jada.

Marco bij zijn intussen ex-vrouw, die hij met Valentijn op sociale media nog eens in de bloemetjes had gezet. — © Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Burn-out

Bovenop die relatiecrisis kreeg Borsato ook nog eens te kampen met een burn-out. Begin 2020 annuleerde zijn management zijn hele agenda. Geen nieuwe optredens, geen nieuwe muziek, en ook zijn tv-programma’s – zoals The voice of Holland – werden geschrapt. De voorbije jaren brachten heel veel druk met zich mee. Zo ging in 2009 Borsato’s bedrijf The Entertainment Group failliet, waarbij hij een groot deel van zijn centen kwijtraakte. Begin 2014 kreeg hij dan weer een lichte beroerte.

Normaal vierde hij in 2020 zijn dertigjarige carrière. Maar dat werd “het meest verdrietige jaar uit mijn leven”, zoals Marco Borsato het begin dit jaar benoemde op sociale media. Toen klonk het dat het verdriet nog niet helemaal verwerkt was. Het lijkt erop dat dat intussen veranderd is en dat de Nederlandse zanger weer klaar is om de draad op te pikken.