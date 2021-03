STVV-coach Peter Maes: “Zo snel mogelijk nog één keer winnen om behoud te verzekeren.”

Sint-Truiden

In het voetbal gaat STVV morgen op bezoek bij Charleroi. De Kanaries moeten dringend terug punten pakken, want met nog 5 speeldagen te gaan is de kloof met de voorlaatste geslonken tot 4 punten. Toch predikt trainer Peter Maes rust. Als STVV nog één van zijn resterende 5 matchen kan winnen, is het volgens de Lommelaar gered. Hij gaat er vanuit dat de ervaren spelers de rest van de ploeg op sleeptouw zullen nemen.