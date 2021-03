Jessa ziekenhuis wil dat overheid richtlijnen geeft over verplichte vaccinaties

Hasselt

Het Jessa Ziekenhuis vraagt duidelijke nationale richtlijnen voor het verplicht vaccineren van zorgverstrekkers en met uitbreiding de hele bevolking. U laten vaccineren, is de vrijheid van iedereen. Het ziekenhuis wil en kan dat niet aan zijn personeel opleggen, ook al is er nu het bewijs dat de vaccins werken en dat ze veilig zijn. CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt dat wie zich niet wil laten vaccineren zich bewust moet zijn van de mogelijke gevolgen. Ze riskeren niet op vakantie te kunnen naar het buitenland, niet toegelaten te worden op grote manifestaties en hypothekeren hun kansen op tewerkstelling. Zorgpersoneel is moreel verplicht om zich te laten vaccineren. Dat zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke gisterenavond in het TVL Nieuws.