Sint-Truiden

Over een maand gaat in Sint-Truiden het gloednieuwe sportcomplex open. De blikvanger moet het nieuwe zwembad worden. Alleen zijn er op dit moment nog geen redders voor het nieuwe zwembad. In Sint-Truiden doen ze daarom een oproep aan redders om zich te melden zodat ze in Haspengouw zo snel mogelijk kunnen beginnen met de aanwervingen.