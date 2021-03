Uitstel van slimme meter bij zonnepaneleneigenaars “onrechtvaardig”

De Vlaamse energiewaakhond VREG wil niet dat er tot de laatste jaren van de uitrolplanning van de digitale meters gewacht wordt om de toestellen ook bij eigenaars van zonnepanelen te installeren. Dat zegt de regulator in een advies over een ontwerpbesluit van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Die had midden februari aangekondigd dat zogenaamde prosumenten tot 2025 uitstel konden vragen, nadat het Grondwettelijk Hof de regeling rond de virtueel terugdraaiende tellers had vernietigd.