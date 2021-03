Operatie Nachtwacht, de strijd tegen het drugsgeweld in Antwerpen, is exact zes maanden aan de gang. In die tijd werden bijna 15.000 personen gecontroleerd en zijn er 724 gerechtelijke pv’s opgesteld. Omdat de operatie volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn nut bewijst, verlengt hij die tot half april.