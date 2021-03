Red Lions kloppen Groot-Brittannië opnieuw in oefenmatch

De Red Lions - de Belgische nationale hockeyploeg - hebben opnieuw een oefenwedstrijd tegen Groot-Brittannië naar zich toegetrokken. Eerder deze week werd nog met 5-1 gewonnen, nu werd het 2-0 in het voordeel van de Belgen. Tom Boon en Nicolas De Kerpel scoorden beide doelpunten voor de Lions.

De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld op het Wilrijkseplein in Antwerpen. Het was wachten tot het vierde quarter om doelpunten te kunnen zien. Tom Boon opende de score in de 52ste minuut, 2 minuten voor tijd verdubbelde Nicolas De Kerpel de score voor de Belgen. Daarmee ging het iets moeizamer dan dinsdag, toen Groot-Brittannië nog met 5-1 werd ingeblikt.

De Red Lions bereiden zich via deze oefenwedstrijden voor op het EK in Amsterdam en de Olympische spelen in Tokio. Beide tornooien worden deze zomer afgewerkt.

(belga)