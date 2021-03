Molloten kunnen 21 maart omcirkelen in hun agenda. Want dan start op Play4 het gloednieuwe seizoen van De mol in Berlijn. Dat heeft presentator Gilles De Coster bekendgemaakt in een filmpje. Naast groene en rode schermen, maakt straks ook de kleur oranje zijn intrede. Want niemand is zeker van zijn plek. Mogelijk ook de mol niet.