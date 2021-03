Brigitte uit Genk: “Papa, tante en nonkel in tien dagen overleden”

“Ik stond aan de kist van tant en nonk, toen bleek dat papa ook corona had. Een week later is hij gestorven.” Brigitte Schouterden uit Genk verloor zowel haar vader, als haar tante en nonkel in amper tien dagen tijd aan corona.

6 april 2020: Paula Schouterden (85). 7 april 2020: Dino Schizzarotto (85). 16 april 2020: Henri Schouterden (86). Het coronavirus sloeg keihard toe bij de familie Schouterden uit Genk. Op 30 april overleed ook nog Fabrizio (33), de kleinzoon van Henri. Niet aan corona, maar aan zijn hart. Vier keer afscheid zonder afscheid, in dezelfde familie.

Henri (86) en zijn vrouw Hilda, die corona wel overleefde. — © RR

“Omdat tant op de sukkel was en nonk te oud was om voor haar te zorgen, heb ik geregeld dat ze samen in het rusthuis terechtkonden”, vertelt Brigitte. “Daar hebben ze een week of vier samen geleefd… en dan zijn ze allebei aan corona overleden. Tant is eerst gestorven in het rusthuis. Nonk een dag later in het ziekenhuis. Hij was te ziek om te weten dat tant dood was. Omdat zij geen kinderen hadden, heb ik alles voor de begrafenis geregeld. Toen ik aan de kist van tant en nonk stond, is papa ziek geworden. Een week later is ook hij overleden.”

Brigitte maakte een katrol om tijdens de eerste lockdown lekkers te brengen naar haar ouders. — © RR

Katrolletje

Henri, de papa van Brigitte, verbleef samen met zijn vrouw Hilda in een ander woonzorgcentrum dan Paula en Dino. “Papa was dementerend en moest naar het rusthuis”, vertelt Brigitte. “Mama is nog heel goed, maar ook zij is naar daar verhuisd zodat ze samen konden blijven. In maart 2020 mochten we plots niet meer op bezoek. Het enige dat we nog konden doen, is langsgaan aan het raam. Zij woonden op de eerste verdieping. We hadden een katrolletje gemaakt. Als mijn zus of ik iets lekkers of een boekje bijhadden, hees mama het naar boven. Dat was grappig en maakte het nog plezant. Voor het rusthuis in lockdown ging, heb ik gelukkig nog alles tegen papa kunnen zeggen. Ook dat ik hem graag zag.”

Lijkwagen

Toch heeft de familie geen echt afscheid kunnen nemen. En dat valt zwaar. Nog steeds. “Papa is in de nacht van dinsdag op woensdag gestorven”, vertelt Brigitte stil. “Mama had ook corona, maar zolang hij er nog was, heeft ze zich heel kranig gehouden. Daarna is ze ingestort. De dag dat ze papa met de lijkwagen zijn komen halen, zijn ze mama met de ziekenwagen komen halen. Ze heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen, is slecht geweest. Ik heb heel veel schrik gehad om ook haar te verliezen. Maar ze heeft het gehaald. Ze mocht terug naar het rusthuis, maar is nog een tijd kortademig geweest. Nu gaat het wel. Ze moet wekelijks naar de kinesist, en doet dat zelf met de auto. Ze heeft intussen ook haar twee vaccinaties gehad. Een hele opluchting.”

Brigitte en papa Henri. — © RR

Ook een echte afscheidsceremonie kon niet, omwille van de lockdown. “Bij de uitstrooiing van tant en nonk, waren mijn zus, nonk zijn zus en enkele buren aanwezig”, vertelt Brigitte. “Voor papa zijn afscheid hebben we nog een tijdje gewacht tot mama beter was. Weken nadien hebben we met de kinderen en kleinkinderen een mooie dienst bij de begrafenisondernemer kunnen houden. Zo hebben we toch een beetje afscheid kunnen nemen. Op 30 april is ook mijn neef Fabrizio gestorven, de zoon van mijn zus. Hij is in elkaar gezakt tijdens het joggen. Hij was 33. Hij had geen corona, maar ook voor hem hebben ze geen afscheidsplechtigheid kunnen houden. Ze hebben een gedenkplaatje gemaakt op de plek waar het gebeurde.”

Altijd samen

Papa Henri was volgens Brigitte een introverte man. “Een heel lieve man”, zegt ze. “Altijd goed voor zijn kinderen en voor zijn vrouw. Hij was graag buiten, kweekte zijn groenten en maakte alles zelf. Handige Harie, zoals zijn naam het zegt. Hij heette eigenlijk Henri, maar hoorde zelf liever Harie. (lacht) Papa ging ook graag fietsen met zijn kameraad, om halfweg koffie met taart te eten. Ook met mama ging hij een paar keer per week een koffietje drinken. Ze waren altijd heel fel op elkaar. Mama mist hem ontzettend hard. Ook tant en nonk waren altijd samen: ze hadden geen kinderen, maar wel elkaar. Het waren echte levensgenieters. Op vakantie gaan. Iets gaan drinken. Als je de ene zag, zag je de andere. Ik vond het ongelooflijk erg dat er niemand was die hun hand vasthield in hun laatste uren, hun laatste minuten. Daarom ben ik ergens wel tevreden dat nonk zo snel na haar vertrokken is. Dat ze samen naar de overkant zijn gegaan.”

