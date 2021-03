Isaac Kimeli mikt tijdens EK indoor op finale in 3000m : “En daarin is alles mogelijk”

Isaac Kimeli is een van de Belgische medaillekandidaten op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun. In de reeksen van de 3000m start hij zaterdagvoormiddag met John Heymans en Robin Hendrix, de eventuele finale is voor zondagavond.

Voor de 26-jarige afstandsloper van OEL gaat het snel: pas eind januari liep hij de eerste indoorwedstrijd in zijn carrière, een tweetal weken later zette hij in Gent 7:44.17 op de tabellen, een persoonlijk record en de op een na snelste Belgische tijd aller tijden. De enige Belg die ooit sneller ging dan Kimeli is de op doping betrapte Mohammed Mourhit. Zijn Belgisch record staat op 7:38.94.

“De voorbije maanden heb ik wat moeten zoeken naar de goede conditie, maar op de IFAM in Gent heb ik laten zien dat ik hier bij de top zes kan horen. Ik ben dan ook naar hier gekomen om de finale te halen en daarin kan alles gebeuren. Op het podium wil ik me nog niet focussen. Eerst en vooral die reeksen overleven, want ook daarin kan er veel gebeuren”, vertelde Kimeli tijdens een digitaal persmoment.

Heymans en Hendrix

Met John Heymans en Robin Hendrix verschijnen er zaterdag nog twee landgenoten aan de start van de reeksen. De 23-jarige Heymans zit al een tijdje op een roze wolk. Nadat hij zich op 20 februari in Louvain-la-Neuve met een Belgische indoortitel in een nieuw persoonlijk record (7:51.71) plaatste voor Torun, veroverde hij een week later in het Park van Laken ook nog eens de Belgische titel in het veldlopen. “Mijn persoonlijk record nog eens aanscherpen, onder de 7’50” lopen, dat is een droom”, bekende Heymans. “Een finaleplaats halen is hier normaal gezien niet mogelijk voor mij, maar alles kan gebeuren. Als je niet ingesloten geraakt op zo’n kleine piste, kan er veel. Als het lukt, spring ik een gat in de lucht.”

De voormalige hockeyer van Temse en Leopold lijkt zorgeloos aan de start te komen. “Veel stress ervaar ik hier inderdaad niet”, klinkt het. “Ik doe hier dan ook niet mee voor de medailles, in tegenstelling tot de kleinere kampioenschappen. Hoe ik het zal aanpakken? Keihard lopen, daar komt het op aan. In het hockey is er veel tactiek, maar dat heb je hier allemaal niet.”

Ook de 26-jarige Hendrix, de Belgische indoorkampioen van vorig jaar, scherpte vorige maand zijn persoonlijke beste tijd aan tot 7’53”89. “Ik heb dus wel het gevoel dat het qua vorm in stijgende lijn zit. Het zou mooi zijn om samen met Isaac de finale te lopen. Ik heb de dertiende tijd staan in dit toch wel stevige deelnemersveld, dus ik denk wel dat het realistisch is. Een finaleplaats is hier zeker mogelijk. In een kampioenschap kan er veel gebeuren en het zijn niet altijd de atleten met de snelste tijden achter hun naam die doorstoten. Een snelle race, dat heb ik nodig, om in de laatste kilometer mijn snelheid te kunnen uitspelen.”

Zijn beste resultaten behaalde Hendrix tot dusver in de 5.000m, met een zestiende stek op het EK van 2018 in Berlijn en een dertiende plaats in de reeksen op het WK van 2019 in Doha. (belga)