Op dit moment worden alle elementen samengelegd voor een ‘buitenplan’ voor de activiteiten in openlucht, waar het risico op een coronabesmetting veel kleiner is dan binnen. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag aangekondigd in de Kamer. Of dat betekent dat er op korte termijn versoepelingen zitten aan te komen voor buitenactiviteiten, wilde de premier niet gezegd hebben.