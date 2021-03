Genks homokoppel sterft aan corona: “Murtaza overleed toen Jeff in coma lag”

“Geboren in Diepenbeek, geleefd in Genk, en gestorven kortbij zijn geliefde in Bergen. Non, je ne regrette rien: dat nummer wilde Jeff op zijn begrafenis. Non, je ne regrette rien. Hij heeft nergens spijt van.” Een zin die Freddy Bienkens (65) uit Genk verschillende keren herhaalt wanneer hij samen met zijn vrouw Vera mijmert over zijn beste vriend Jeff. Jeff Moonen, die op 10 juni zijn gevecht tegen corona verloor. Een paar weken na zijn partner Murtaza Mawil. Murtaza stierf op 21 april 2020.

Bekijk hier alle eerbetonen aan de Limburgse coronaslachtoffers

Horeca

Jeff en Freddy leerden elkaar kennen toen ze in de jaren zeventig samenwerkten bij restaurant Van Dijck in Kermt (Hasselt), van sterrenchef Roger Souvereyns. “Jeff was een aimabel mens. Iedereen die hem kende vond hem een vriendelijke, toffe kerel”, zegt Freddy. “Ik werkte na mijn uren bij Souvereyns. Jeff stond er in voor de bediening. Hij was verantwoordelijk voor de suite: hij moest in het oog houden als de borden leeg waren, als de volgende gang mocht komen. Dat zorgt dikwijls voor conflicten met de chef. Maar Jeff kon dat. Daarna heeft Jeff samen met Adriano, de man van zijn zus, restaurant De Oude Hoeve in Maasmechelen gehad. En hij heeft bij La Butte aux Bois gewerkt, wat hem heel goed beviel. Maar op een bepaald moment werd Jeff een beetje te oud voor de horeca. De stress werd hem te veel. Toen is hij bij de Wijnmakelaarsunie van John Monard in Diepenbeek gaan werken. Daar deed hij de bediening bij de degustaties, en adviseerde hij over wijn. Daar is zijn liefde voor wijn ontstaan. Wijn, dat was ’t één en ’t ander voor Jeff.”

Freddy en Vera, de beste vrienden van Jeff Moonen. — © Boumediene Belbachir

Homoseksueel

Jeff kwam openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. Iets wat in die tijd uitzonderlijk was. “Jeff was de eerste homoseksueel die ik als twintigjarige leerde kennen”, zegt Freddy. “Jeff verstopte dat niet. De man met de dikke pelsen jas. De man die rondreed met de kever cabriolet. De man die na de service altijd naar Brussel ging. Dat ik dacht: hoe kan hij dat nog? Daar heeft hij Murtaza leren kennen. Murtaza was in de jaren zestig bij de opstand in Congo met zijn familie naar Brussel gevlucht. Murtazas ouders en broers zijn vanuit Brussel naar Canada geëmigreerd. Hij is alleen hier gebleven, omdat hij een vriend in Brussel had. Later leerde hij Jeff kennen. Jeff en Murtaza waren meer dan dertig jaar samen. Zijn liefde voor Murtaza was er niet alleen, die zag je ook. Aan de kleren die gecombineerd werden. Als de ene een blauwe broek droeg, droeg de andere een lichtblauwe broek. Murtaza was een beetje jeugdiger. Jeffke hield van Murtaza, en Murtaza hield geweldig veel van Jeff. De ene zorgde voor de andere. Murtaza woonde samen met Jeff in Zonneweelde in Genk, maar hij had ook een tweede adres in Bergen. Daar was hij vertaler in het SHAPE ziekenhuis. Murtaza had schrik om op pensioen te gaan. Nu hij zeventig was geworden, wilde hij pas op pensioen.”

Murtaza en Jeff waren gelukkig samen. — © RR

Paniek

Maar dat pensioen is er nooit gekomen. “Murtaza ging op een dag werken en mocht niet naar huis”, vertelt Freddy. “Hij moest in het ziekenhuis blijven, omdat hij ziek geworden was. Diagnose: Covid-19. Jeff belde mij in volle paniek: Murtaza is opgenomen en ze zeggen mij niets. Via zijn collega Maria zijn we te weten gekomen hoe het met hem ging. Op 21 april is hij gestorven ten gevolge van Covid. Maar toen lag Jeff al in coma. Murtaza is opgenomen in het ziekenhuis, een week later is Jeff opgenomen. Waarschijnlijk is hij besmet geraakt door Murtaza.”

Een woord van troost of een persoonlijke boodschap kan u hier achterlaten

Rare ziekte

“Het moet een rare ziekte zijn”, gaat Freddy verder. “Op bepaalde momenten voel je niets, op andere momenten ben je ziek ziek ziek. Jeff en ik belden elke dag, zeven dagen aan een stuk. De achtste dag kreeg ik geen contact meer. Ik voelde dat er iets mis was. Ik heb alle ziekenhuizen van Bergen afgebeld. Zo kwamen we te weten dat Jeff in coma lag. Ik kreeg een dokter aan de lijn. Die probeerde me in het Vlaams verder te helpen, maar ik kon die vaktermen niet verstaan. Daarom heb ik hulp gezocht. Oud-burgemeester Jef Gabriëls heeft als vrijwilliger voor mij naar het ziekenhuis gebeld. Hij informeerde mij twee keer per week over de toestand van Jeff. Hij liet weten dat hij in coma lag, maar dat er nog hoop was. Na vijf weken zei hij: Jeff is naar de revalidatie in een dorpje dichtbij Bergen, je kan met hem bellen. Wie verwacht na vijf weken coma nog een telefoontje: Hallo Freddy, het is hier met Jeff? Jeff belde me op en ik heb gezegd dat ik hem naar Limburg zou halen, zodat hij in Lanaken kon revalideren.”

Water van Mozes

Ook Vera, de vrouw van Freddy, kreeg Jeff nog aan de lijn. “We hadden afgesproken dat we hem op zaterdag gingen bezoeken”, vertelt ze met een krop in de keel. “Maar toen kregen we opnieuw telefoon. Het was gedaan. Jeff heeft zo hard gevochten en gestreden. Hij heeft vijf weken in coma gelegen. Hij kwam erdoor. En toen puntje bij paaltje kwam, is hij aan hartfalen overleden. Jeff wist niet dat Murtaza al overleden was. Hij is gestorven toen Jeff in coma lag. Toen hij uit zijn coma ontwaakte, hebben ze hem moeten vertellen dat zijn geliefde het niet gehaald had. Hij was zo treurig. Dat heeft waarschijnlijk ook meegespeeld.”“Wie had gedacht dat Jeff zou sterven aan een griepke?”, zucht Freddy. “Jeff had nochtans een getraind lichaam. Hij reed veel rond met de fiets. Hij was ook ranger van het Fietsroutenetwerk. Hij moest regelmatigdoor het water van Mozes in Bokrijk fietsen, om te controleren of alles in orde was. En nu is het gedaan met Jeff. We wilden hem zaterdag gaan bezoeken, maar vrijdag moesten we naar zijn begrafenis. In Obourg, een dorpje kortbij Bergen. Raar dorpje. Raar kerkhof, met allemaal grafstenen die schots en scheef staan. Daar stond Jeff zijn kist. Hij heeft altijd gezegd: Als ik sterf, wil ik dat ze op mijn begrafenis ‘Non, je ne regrette rien’spelen. En Maria, een collega van Murtaza, heeft het a capella gezongen. Mooi was dat. Zo mooi.”

Dicht bij elkaar

“Het was een heel intense begrafenis”, zegt Vera. “Iedereen kon daar een woordje kwijt. In het Nederlands of in het Frans, dat maakte niet uit. Iedereen verstond elkaar. En dat zingen van Maria, daar werd je nog meer stil van.”“Het was helemaal zoals Jeff het wilde”, zegt Freddy. “Murtaza lag al op dat kerkhof. Tussen hen ligt een andere mens. Ze wilden graag naast elkaar liggen, maar dat is niet gelukt. Ze liggen dicht bij elkaar. Jeff die geboren was in Diepenbeek, geleefd heeft in Genk, en gestorven is kortbij zijn geliefde in Bergen. Hij zou geweldig tevreden geweest zijn als hij wist dat het zo gegaan was.”

Jeff en Murtaza hielden van felle kleuren. — © RR

Felle kleuren

Freddy en Vera missen Jeff. “In alle kleine dingen”, zegt Vera. “Als we een goed glas wijn drinken, denken we: dat zou Jeff appreciëren. Hij kwam hier geregeld eten. Een gewone spaghetti, dat smaakte hem. Dan kwam hij met de bus naar ons, en onze dochter bracht hem terug. Daar kon hij van genieten. Net als Murtaza. Eten dat die twee konden. (lacht) Een eer aan je tafel. Nu zijn het enkel herinneringen, waar we nog veel aan terugdenken. Als je hem nodig had, was hij er. Hij gaf altijd goede raad. Je kan hem niet beter omschrijven als onze beste vriend. Een echte vriend. Murtaza ook. Als we bij hem gingen eten, begon het altijd met een glaasje champagne. Hij was een echte levensgenieter. Hij heeft ook heel hard gewerkt. Horeca is een zwaar beroep. Daar moet je voor 100 procent achter staan, ook degene met wie je samen bent. Anders hou je dat niet vol.”“Jeff en Murtaza waren zo gelukkig samen”, besluit Freddy. “Ze gingen graag op reis: ze zijn op veel plaatsen geweest. Canada, China, India. En Jeffke had altijd iets bij voor ons. Een zijden sjaal uit India, een karaf van Canada. Hij schonk dat met zijn hart. Jeff hield van mooie dingen. Mode, interieur. Hij hield van felle kleuren. Soms gingen we samen shoppen in Blankenberge, voor gekleurde kleren. Een purperen pullover. Of geel, dat was zijn lievelingskleur. Hij ging graag naar brocantemarkten, voor kleine snuisterijen of godsdienstbeelden. Hij hield van zijn interieur. Dan ging hij op zijn appartement in Zonneweelde aan de venster zitten, en keek hij naar zijn interieur. Geweldig mooi, met veel geel. Alles wat hij had, sprong eruit. Dat was Jeff.”

Beluister hier de getuigenissen van nabestaanden van de Limburgse coronaslachtoffers