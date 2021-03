Angelina (69) is uitgestrooid in Blankenberge: “Vrij om te gaan waar ze wil”

Angelina Husson (69) uit Heusden-Zolder leidde een eenvoudig leven. Ze was alleen, maar genoot van de kleine dingen. Tot ze jongdementie kreeg, en in 2016 naar woonzorgcentrum Corsala in Koersel verhuisde. Daar overleed ze op 10 mei 2020 aan corona.

“Ons ma is gescheiden toen ik een jaar of twee was, en sinds toen is ze haar hele leven alleen gebleven”, vertelt dochter Angie. “Ze was een harde werkster, een actieve vrouw. Ze ging altijd fietsen in de buurt. En dan bij Vangrootloon een pistoleke of een koekske eten. Daar had ze mensen om mee te babbelen. Ze was een echte dierenvriend en had een zwerfkatje dat ze eten gaf. Ons ma ging ook graag naar zee. Vooral naar Blankenberge. Ze probeerde elke zomer een paar dagen naar daar te gaan. Meestal alleen. Ze ging er wandelen, iets drinken, eens door de winkelstraat. Ze kreeg haar tijd gemakkelijk alleen om.”

Angelina Husson (69). — © RR

Jongdementie

Tot Angelina enkele jaren geleden de diagnose van jongdementie kreeg. “Het begon met kleine dingen die niet meer goed lukten. Mensen die haar zagen fietsen, zeiden dat ze gevaarlijk was, en dat ze in het midden van de baan fietste. We zijn op controle geweest bij de dokter, en toen bleek dat ze jongdement was”, vertelt Angie. “Uiteindelijk kon ze niet meer alleen blijven en in 2016 verhuisde ze naar het rusthuis. De laatste jaren is ze heel snel achteruitgegaan. Mijn meter, haar zus, ging twee keer per week langs en deed haar was. Ik ging een keer per week op bezoek. Op het einde besefte ze niet meer wie wij waren. Praten deed ze niet meer. Ze lachte wel, maar voor de rest zat ze gewoon bij ons. Ik had het moeilijk om haar zo te zien aftakelen. Ze is altijd heel actief geweest. Dan zie je haar daar zitten, en kan ze niets meer.”

Laatste bezoek

Eind februari ging Angie voor een laatste keer op bezoek. Dat was de laatste keer dat ze haar mama zag. “Daarna ging het woonzorgcentrum in lockdown, bezoek was verboden”, zegt Angie. “Begin mei testte ze positief op corona. Op 8 mei belde het rusthuis dat ze er echt heel slecht aan toe was. Als ik wilde, mocht ik 20 minuutjes bij haar zijn om afscheid te nemen. Dat heb ik niet gedaan, omdat ze het totaal niet meer besefte. Moest ze het nog beseft hebben, was ik wel gegaan. Maar ik had niet de behoefte om haar te zien sterven. Twee dagen later hebben ze gebeld dat ze overleden was. En heel eerlijk: ergens was dat een opluchting. Omdat ik wist dat ze afzag. Niet dat ik wilde dat ze doodging. Maar na alles wat ze heeft meegemaakt, die dementie en dan nog corona erbij, was het ergens wel een opluchting dat het voorbij was.”

Vanop deze boot werd de urne van Angelina in het water gelaten. — © RR

Geen kerkhof

Angie besliste om de assen van Angelina op zee uit te strooien. In Blankenberge, waar ze zo graag kwam. “Een potje neerzetten op een kerkhof, dat zou ons ma niks vinden. Ze had zelf ook niet de behoefte om naar het kerkhof te gaan”, zegt Angie. “Daarom vond ik het wel mooi om haar in Blankenberge uit te strooien. De vrijheid op zee. Dat geeft meer een ontspannen gevoel dan op een kerkhof. We hebben wel moeten wachten tot 13 juni, omdat het afhankelijk was van de weersomstandigheden. Die dag zijn mijn nicht, mijn vriend en ik naar Oostende gereden. Vanuit Oostende zijn we met de boot op zee gevaren, en dan hebben we de uitstrooiing op de grens van Blankenberge gedaan. Op de boot hebben ze de assen in een speciale urne gedaan, die vergaat. Eerst was er een kleine ceremonie. Op de tonen van een zelfgekozen liedje hebben ze de urne in het water gelaten. De urne blijft even drijven. Daarna zakt ze naar de bodem en daar barst ze open. De boot maakte een cirkel rond de plek waar ze in het water werd gelaten, en liet als afscheid de toeter gaan. Dat was een heel mooi moment. Je krijgt ook een certificaat met de coördinaten van waar ze is uitgestrooid. Zo kan je later teruggaan met de boot. Privé, of op Allerheiligen met verschillende families van mensen die op zee uitgestrooid zijn. Op 10 mei, als ons ma een jaar overleden is, wil ik teruggaan. Als het weer dat toelaat. En corona.”

Angie kreeg een certificaat met de coördinaten van de uitstrooiing. — © RR