Mathieu (99) overleefde concentratiekamp: “Hij zag elke dag als een cadeau”

Hij leek moeiteloos voor de honderd te gaan, maar vijf maanden voor zijn verjaardag strooide het coronavirus roet in het eten. Mathieu Vanherle uit Martenslinde overleed op 5 april 2020 in woonzorgcentrum Ter Hulst in Hoeselt op zijn 99ste. Zijn vrouw Maria Jaspers (96) woont er nog altijd.

Zijn kinderen Jenny (70) en Ghislain (67) beschrijven Mathieu als een goedlachse en optimistische man. Nochtans sleurde hij een zware rugzak mee. “Toen we jong waren, kwam dat verleden weinig ter sprake, ook omdat wij er weinig interesse voor toonden”, zegt Ghislain. “Dat is veranderd toen ik achttien was. Ik was uitgegaan en zoals de gewoonte was, ging ik voordat ik in bed kroop nog even goeienacht wensen in hun slaapkamer. Toen ik op de deur klopte, riep pa: Niet schieten, niet schieten! Dat was het moment dat ik me ben beginnen af te vragen: wat is er gebeurd dat mijn vader zo getekend heeft?”

Verbrande lichamen

Mathieu Vanherle. — © RR

Terug naar 1940. “Onze pa was 19 ten tijde van de mobilisatie”, vertelt Ghislain. “Hij is als rekruut naar Frankrijk gestuurd om zich daar voor te bereiden. Hij wilde vluchten naar Engeland, maar werd gevat en als straf naar het front gestuurd.”

De streek rond Troyes stond in brand. “Hij heeft samen met een paar vrienden verbrande lichamen uit de huizen moeten dragen. Aan die periode heeft hij achteraf de meeste trauma’s overgehouden”, zegt Jenny.

Mathieu ontsnapte een tweede keer en slaagde erin Martenslinde te bereiken, maar ook daar was hij niet veilig voor de gruwel van de oorlog. Ghislain: “Toen hij aankwam in het station van Bilzen heeft een buurvrouw hem verteld dat zijn broer Arnold op de eerste dag van de oorlog was doodgeschoten. Hij kon dat zo niet laten en is in het verzet gegaan.”

Mathieu saboteerde het spoor in Bilzen om Duits transport tegen te houden en maakte de verstralers onklaar waarmee de Duitsers het luchtruim afspeurden. “Maar er zijn ook dingen die hij nooit heeft willen vertellen, die hij heeft meegenomen in zijn graf. Hij was heel voorzichtig op dat vlak”, zegt Jenny.

Vuurpeloton

Toch kwamen de Duitsers Mathieu op het spoor. “Op 4 april 1944 is hij op een beestenwagen gezet naar Oost-Duitsland”, zegt Ghislain. “Die reis heeft vier dagen geduurd. Zonder eten of drinken. Het waren vreselijke toestanden. Er lag iemand in de wagon die overleden was en behoeften werden ter plaatse gedaan.”

Het eindstation was het kamp van Wernigerode, een werkkamp verbonden aan het concentratiekamp van Buchenwald. De 24-jarige Mathieu werd er ingeschakeld voor de productie van de gietijzeren mantel van de V2-bom. “Dat gietijzer werd gegoten in zand. Pa en een vriend uit Beverst staken met een rietje door het zand, waardoor het vloeibaar gietijzer in die gaatjes liep en de productie mislukte.”

Een sabotagedaad die hen bijna het leven kostte. “Na een tijdje is die sabotage ontdekt”, zegt Jenny. “Iedereen moest naar buiten en vier uur lang hebben ze in doodsangst voor een vuurpeloton gestaan. Tot de Duitsers inzagen dat er onvoldoende arbeiders zouden overblijven om de productie draaiende te houden. Ze bleven leven, maar als straf moesten ze nog harder werken, terwijl ze al helemaal uitgehongerd waren.”

Plezante papa

Mathieu Vanherle. — © rr

De ontbering en de onderdrukking in het kamp zouden Mathieu voor het leven tekenen. “Rond het kamp stond een draad van 10.000 volt. Mijn vader heeft achteraf ooit gezegd: Had ik geweten wat me te wachten stond, dan had ik me meteen tegen die draad gegooid”, zegt Jenny.

Maar Mathieu overleefde en op 12 april 1945 werd hij bevrijd door de Amerikanen. “Hij woog nog 42 kilo, zowat de helft van zijn gewicht van voor de oorlog”, zegt Ghislain.

Terug thuis in Martenslinde ging Mathieu opnieuw aan de slag als hovenier. Hij leerde zijn vrouw Maria kennen en stichtte een gezin. De oorlog leek al snel een nare droom uit een ver verleden. Jenny: “Wij hebben altijd een plezante papa gezien. Een man die lachte en graag nieuwe dingen ontdekte. Als er iets nieuws op de markt kwam, wilde hij het als eerste hebben. Of het nu een jeep was of een telefoon. Niet om te stoefen, maar omdat hij dat wilde meemaken.”

Ghislain: “Dat heeft hij ons dikwijls gezegd: Elke dag na de bevrijding is voor mij een dag extra. Hij ging door het leven alsof het een cadeau was dat hij gekregen had.”

De eerste reis met het gezin ging naar – jawel – Duitsland. “In de auto zei hij: Nu ga ik écht naar Duitsland. Niet omdat het mijn vrienden zijn. Maar we kunnen wel vergeven, maar niet vergeten. Dat werd zijn slagzin.”

Angstaanvallen

Maar hoezeer hij ook zijn best deed om de trauma’s te verdringen, op onbewaakte momenten werd Mathieu ingehaald door zijn verleden. Een wenend kind, de smaak van rapen of het geluid van de kerkklokken. Het was voldoende om hem terug te katapulteren naar Wernigerode. “Ik heb ooit een keer stoofvlees laten aanbranden”, zegt Jenny. “Het herinnerde hem aan de lijkgeur uit de schouwen van het kamp. Een maand lang is hij thuis niet meer over de vloer gekomen. Hij wilde ook van geen doden of treurnis meer weten. Hij heeft nooit meer een dode willen zien, zelfs zijn eigen ouders niet. Hij verdrong dat met plezante dingen.”

Naarmate het einde van zijn leven naderde, kreeg hij het steeds moeilijker om het verleden te onderdrukken. Ghislain: “Als 4 april naderde, de dag dat hij weggevoerd was, kreeg hij het moeilijk, vooral de laatste tien jaar. Dan werd hij onrustig en kwamen de herinneringen bovendrijven. Het laatste jaar in het woonzorgcentrum kreeg hij angstaanvallen en begon hij te hyperventileren. Dan was hij een uur weg van de wereld en beleefde hij het allemaal opnieuw.”

Mariabeeldje

In het werkkamp putte Mathieu kracht uit een Mariabeeldje. — © Sebastian Steveniers

In het kamp putte Mathieu kracht uit een Mariabeeldje. Jenny: “Dat bewaarde hij in een kleine capsule die hij in zijn moeilijkste momenten onder zijn oksel stak. Dat heeft hij altijd bewaard. Toen hij stierf, heeft de begrafenisondernemer het teruggevonden in de zak van het kostuum waarvan pa wist dat hij erin begraven zou worden.”

“Hij was een gelovige man”, zegt Ghislain. “Hij had in het kamp een gelofte gedaan dat als hij er levend weg zou komen, hij elk jaar naar Scherpenheuvel zou gaan. Dat hebben we 65 jaar gedaan met de hele familie. Vanuit dezelfde gedachte: wel vergeven, maar niet vergeten.”

Op zijn begrafenis waren Mathieus kinderen en kleinkinderen aanwezig. Vier kleinzonen droegen de vlag van het geheime leger, als eerbetoon aan zijn verleden als verzetsstrijder. Een trompettist blies The Last Post. “Het was in intieme kring, maar wel een mooie begrafenis. Hij verdiende dat”, zegt Ghislain.

