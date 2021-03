Wilfried Witters (55) overleed na ongeval met scooter: “Hij was een teddybeer”

Beringen/Heusden-Zolder

Bij het tragisch ongeval in de Rekhovenstraat woensdagavond is Beringenaar Wilfried Witters (55) om het leven gekomen. Hij werd omwille van een nog onbekende reden op zijn scooter omstreeks 20 uur aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Een verkeersdeskundige die woensdagavond naar de plaats van het ongeval is gegaan, onderzoekt hoe het ongeval is gebeurd. De familie van Wilfried is erg aangedaan en is in diepe rouw.