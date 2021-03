Politie Heusden-Zolder betrapt achttien bestuurder met gsm in hand in vier uur tijd

Donderdag hebben de politieploegen in Heusden-Zolder in vier uur tijd achttien bestuurders betrapt die met gsm in de hand reden. Twee bestuurders reden zonder gordel.

De politieploegen controleerden de kritieke punten in de gemeente. In de Pastoor Paquaylaan stelde de politie ook vast dat er werken in de straat werden uitgevoerd zonder geldige vergunning. De signalisatie bleek ook niet in orde. De aannemer kreeg de opdracht om alles in orde te brengen. Er werd een pv opgesteld. maw