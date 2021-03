Fienneke sterft op haar honderdste: “Nog samen gelachen aan haar sterfbed”

“Het was leuk, maar nu is het genoeg geweest”, had Fienneke Vanherle gezegd aan het einde van het feest voor haar honderdste verjaardag. Minder dan drie maanden later zette corona een punt achter haar leven.

Ze was aan het einde van haar leven nog amper 1,40 meter groot, maar kranig was Josephine ‘Fienneke’ Vanherle zeker. “Je moest haar niks wijsmaken”, zegt haar jongste zoon Frans Kuppens (63). “Ze had een enorm goed geheugen en ze is tot het einde van haar leven helder geweest. De weekendkrant werd elke week volledig doorbladerd. Dat was haar vaste programma op zondag.”

Fiennekes jongste zoon Frans Kuppens: “Je hoorde niet klagen. Dat stond niet in haar woordenboek.” — © Raymond Lemmens

49 jaar weduwe

Van een woonzorgcentrum wilde ze lange tijd niets horen. “Vroeger zei ze altijd: Wat moet ik daar gaan doen, bij die ‘ouw’ mensen? Tot haar 95ste heeft ze in haar eigen huisje in Hasselt gewoond. Maar dan heeft ze bij een val haar heup gebroken en kon ze zich niet meer behelpen.”

Fienneke verhuisde naar woonzorgcentrum Sporenpark in Beringen. “In het begin had ze het nog steeds over die ‘ouw’ mensen hier, terwijl ze zelf de oudste was. (lacht) Maar gaandeweg heeft ze zich erin geschikt en is ze het woonzorgcentrum als haar thuis gaan beschouwen.”

Het was de blessuretijd van een eenvoudig leven. In 1971 al verloor Fienneke haar man Marcel, waarna ze achterbleef met vier zonen. “49 jaar is ze weduwe geweest, en al die tijd is ze alleen gebleven”, zegt Frans. “Tot haar 67ste heeft ze gewerkt als poetsvrouw. Vet betaald was dat niet, maar we hebben nooit iets tekort gehad. Je hoorde ons ma niet klagen. Dat stond niet in haar woordenboek. Niet klagen, maar dragen, zei ze altijd.”

Haar bloemen waren Fiennekes trots. — © RR

Liever stak ze haar energie in het kweken van bloemen. “De bloemetjes, dat was haar leven. Vroeger deed ze altijd mee aan de wedstrijd gevelversiering in Hasselt. Meestal was ze bij de eerste drie of vier. Ze kweekte ze praktisch allemaal zelf. Ook met haar verjaardag: als ze maar bloemetjes had, dan was ze gelukkig.”

Welke taart?

Fienneke werd geboren twee jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 1 februari 2020 was de eeuw rond. “Eerst wilde ze niks weten van honderd worden. Maar het laatste half jaar begon zeg er plots toch naar uit te kijken. In september begon het: Welke taart gaan we bestellen?Wat moet ik aantrekken? We hebben de kleermaker laten komen om haar in het nieuw te steken. Op die leeftijd past niet zo veel meer. Maar ze liep nog fier rechtop en wilde nog altijd goed voor de dag komen. Iedere week de kapster, daar stond ze op. En elke morgen waste ze zichzelf. Ze wilde zo weinig mogelijk hulp. In het woonzorgcentrum stond ze elke dag om 6 uur op zodat ze helemaal klaar was voor het ontbijt. En altijd gekleed, nooit in haar nachtgoed.”

Het feest vond plaats in de cafetaria van het woonzorgcentrum. “We hebben haar die dag naar beneden gereden, maar in de zaal moest de rolstoel aan de kant. Ze is netjes opgetut van tafel tot tafel gegaan om overal een praatje te slaan. Daar heeft ze echt nog een laatste efforke gedaan. Toen het feest gedaan was, heeft ze tegen haar oudste kleinzoon gezegd: Nu is het genoeg geweest. Ze heeft haar verjaardag gebruikt om afscheid te nemen van iedereen.”

En toch had niemand van de genodigden kunnen voorspellen dat het leven van kranig Fienneke al op 23 april, minder dan drie maanden later, voorgoed zou uitdoven. “Ze had tien dagen in het ziekenhuis gelegen na een val in het woonzorgcentrum. Toen ze terug naar het woonzorgcentrum mocht, werd bij haar corona vastgesteld. Ze hebben haar onmiddellijk opnieuw naar het ziekenhuis gebracht, waar ze snel achteruitgegaan is. Een kleine week later is ze gestorven.”

Marsmannetjes

In tegenstelling tot veel nabestaanden van coronaslachtoffers hebben Frans en zijn schoonzus nog afscheid kunnen nemen. “Ze hadden ons gebeld dat het slechter ging. Een dag later zijn we nog een half uurtje bij haar geweest. Ingepakt als marsmannetjes – zoals ons ma het noemde. Ze was kortademig, maar helder van geest. Ze heeft me nog wat raad gegeven, ik heb haar wat moed ingesproken en we hebben nog gelachen om haar verjaardag. Ze was tevreden. Diezelfde avond is ze ingeslapen.”

Fienneke zelf had op haar honderdste verjaardag al beslist dat het mooi geweest was. “Eigenlijk merkte je ook wel dat het niet meer zo nodig moest voor haar”, zegt Frans. “Toen de bloemetjes van haar honderdste verjaardag op haar kamer waren uitgebloeid, was ook zijzelf uitgebloeid.”

