Kimmer Coppejans stoot in Gran Canaria door naar kwartfinales

Coppejans, het achtste reekshoofd, versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Canadees Steven Diez (ATP 172) in drie sets: 2-6, 6-0 en 7-5. De wedstrijd nam 2 uur en 37 minuten in beslag. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Argentijn Marco Trungelliti (WTA 248), die het Spaanse topreekshoofd Carlos Alcaraz (ATP 131) uitschakelde.

Vorige week sneuvelde Coppejans in de tweede ronde op het eerste Challengertoernooi in Gran Canaria. In het dubbelspel bereikte onze landgenoot toen de finale. In het tweede toernooi op het eiland dubbelt hij niet.

(belga)