Belgian Tornados op jacht naar goud tijdens EK indoor: “Concurrentie is enorm”

Het EK indoor is voor de Tornados al jarenlang een succesverhaal, sinds 2011 grepen ze slechts één keer naast eremetaal. Dat was in 2013 in het Zweedse Göteborg. De medailleteller staat intussen op vier, met naast twee keer goud (2019 en 2015), ook nog zilver (2017) en brons (2011).

Ook deze keer zijn ze favoriet voor het goud. De Borlées maken er dan ook geen geheim van dat ze uit zijn op een nieuwe Europese titel. Toch zijn ze op hun hoede voor de concurrentie in dit olympische jaar. “Dit worden voor ons misschien wel de moeilijkste Europese indoorkampioenschappen ooit”, bekende specialist Kevin Borlée, die net als zijn broer Jonathan voor zijn eerste wedstrijd van het seizoen staat. “Er staan enorm veel goeie lopers aan de start, die vaak ook meedoen aan de individuele 400m. Het wordt interessant om te zien hoe de race fysiek en tactisch zal verlopen. Het is echt de eerste keer dat er zo veel sterke teams aan de start staan. Gezien onze ervaring en ons palmares zal iedereen wel naar ons kijken.”

Het palmares van de Tornados puilt uit met EK- en WK-medailles, zowel indoor- als outdoor. Het enige wat nog ontbreekt, is olympisch eremetaal. “Dat is dan ook het hoofddoel dit seizoen”, vulde Jonathan Borlée verder aan. “Het is lang geleden dat ik me nog zo goed gevoeld heb op training. De voorbereiding verloopt dan ook erg goed en ik ben tevreden met waar ik sta, al ben ik nog niet waar ik moet zijn voor de Spelen.”

Met Dylan Borlée, Alexander Doom en Christian Iguacel starten er ook drie Tornados in de individuele 400m. Zij werden gedelibereerd door de atletencommissie. Die individuele 400m zal met argusogen gevolgd worden, want op basis daarvan zal coach Jacques Borlée knopen doorhakken voor de plaatsen bij de Tornados en de startorde. Daarnaast is het ook belangrijk dat er ritme kan opgedaan worden met het oog op de Spelen. Dylan Borlée start vrijdagvoormiddag in baan 3 van de eerste reeks, Iguacel in baan 4 van de derde reeks en Doom in baan 3 van de vierde reeks. De top twee stoot telkens door naar de halve finales.

Dylan Borlée, in 2015 in Praag nog goed voor zilver, bleef in het seizoensbegin onder de verwachtingen. Wat op training klaarblijkelijk wel lukte, kende geen vervolg in wedstrijden, al was er vorige week wel verbetering merkbaar in Madrid, waar hij zijn seizoensbeste op 47.08 zette, nog steeds meer dan driekwart van een seconde trager dan de 46.25 die hem in Praag zilver opleverde. “De verhoopte chrono’s kwamen er inderdaad niet uit, al zorgde Madrid wel voor wat gemoedsrust. Ik denk dat het mijn dieselmotor is, die niet op toerental was, maar wel steeds warmer wordt. Ik denk dat de vorm dus wel in stijgende lijn zit, al is het dus wel nog wachten op die geweldige chrono.”

Voor de 23-jarige Doom en de één jaar oudere Iguacel is Torun het eerste grote internationale toernooi bij de senioren. Zij zullen moeten bikkelen voor de laatste plaats bij de Tornados. Met een Belgische titel op zak in een persoonlijk record van 47.00 ligt Doom daarvoor momenteel nipt in poleposition, Iguacel liet eerder in Gent een persoonlijk record van 47.16 op de tabellen zetten.

Cheetahs aan de bak in individuele 400m

Met de Belgian Cheetahs, de 4x400m-aflossingsploeg bij de vrouwen, grepen ze in extremis naast een startbewijs voor het EK indooratletiek, dat donderdagavond van start gaat in het Poolse Torun, en dus moeten Cynthia Bolingo, Camille Laus en Hanne Maudens vrijdagvoormiddag aan de bak in de reeksen van de individuele 400m.

De 28-jarige Bolingo kroonde zich onlangs in Louvain-la-Neuve tot Belgisch kampioene en met een tijd van 52.72 dook ze toen één honderdste onder de EK-limiet. Camille Laus (52.79) en Hanne Maudens (53.52) werden wat later gedelibereerd door de atletencommissie. Bolingo start in de derde reeks in baan 3, Laus in de tweede reeks in baan 3 en Maudens in baan 2 van de vijfde reeks. De top twee van elk van de zeven reeksen en de beste vier verliezende tijden plaatsen zich voor de halve finales van vrijdagavond. De finale vindt zondagavond plaats.

Bolingo zorgde twee jaar geleden in Glasgow nog voor de verrassing door op de individuele 400m zilver te veroveren. Dat deed ze toen in Schotland in een tijd van 51.62, een Belgisch indoorrecord, negen tienden van een seconde sneller dan haar huidige seizoensbeste. De drievoudige Belgische indoorkampioene heeft dan ook een lange periode met aanhoudende achillespeesklachten achter de rug en was aanvankelijk van plan om de individuele 400m links te laten liggen, totdat bleek dat de Cheetahs naast de kwalificatie hadden gegrepen. “Ik sta hier omwille van meerdere redenen”, vertelde ze tijdens een digitaal persmoment. “Op medisch vlak heb ik bevestiging gekregen dat er geen probleem meer zou mogen zijn. Daarnaast zijn er niet heel veel internationale competities. Ik wil dan ook ritme opdoen, zeker na die lange afwezigheid. Dat is belangrijker dan het resultaat op dit kampioenschap. Ik wil op de eerste plaats een goeie race neerzetten, zonder me te veel te fixeren op een specifieke chrono.”

Voor Camille Laus is het nog maar haar tweede internationale kampioenschap in de individuele 400m. Op het EK outdoor van 2018 in Berlijn strandde ze in de halve finales. “Ik had er eigenlijk niet meer op gehoopt, want voordien werd je nooit opgevist als je geen minima had gelopen. Het was dus echt een grote verrassing. Op de eerste plaats wil ik hier nog wat ervaring opdoen. Ik wil een goeie race neerzetten, zonder fouten deze keer. Ik wil hier begin volgende week kunnen vertrekken, zonder spijt te moeten hebben. Dit jaar heb ik al te veel technische en tactische blunders gehad en dat geeft allemaal geen vertrouwen. Maar ik weet wel dat de goeie benen er zijn en dat er dus iets inzit. Ik hoop dus vrijdag een cleane race neer te zetten. Met 52.79 heb ik in Metz mijn persoonlijk record aangescherpt en dat geeft aan dat het niveau dus wel goed zit, zelfs beter dan in andere jaren.”

Voormalig meerkampster Hanne Maudens staat voor de eerste keer aan de start van een individueel loopnummer op een groot toernooi. “Ik had echt niet verwacht dat ik met deze tijd zou mogen meedoen. Ik had me voorbereid op de aflossing, dus op zich ben ik er wel klaar voor. Mijn ambitie is duidelijk: een plaats in de halve finales en het zou leuk zijn als ik mijn persoonlijk record nog eens kan verbeteren. Ik mik op een snelle start en dan heb ik hopelijk iemand om naartoe te lopen.”