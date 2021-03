Sint-Truiden

De Truiense gemeenteraad keurde het fietsbeleidsplan goed. Hiermee wil het stadsbestuur meer mensen vaker en veiliger op de fiets. In dit plan wordt bijzondere aandacht gegeven aan het inrichten van verkeersveilige schoolomgevingen en -routes. Eén van de acties die het stadsbestuur hiervoor onderneemt is de deelname aan het project Route2School, samen met de scholen in Sint-Truiden.