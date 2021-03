Wouter Beke: "Zorgverleners zijn moreel verplicht om zich te laten vaccineren"

Zorgpersoneel is moreel verplicht om zich te laten vaccineren. Dat vindt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. Hij zei dat gisterenavond in het TVL Nieuws. Zijn partijvoorzitter Joachim Coens gaat nog een stap verder. Volgens de CD&V-voorzitter moeten mensen die het coronavaccin weigeren de consequenties daarvan dragen. Ze riskeren niet op vakantie te kunnen naar het buitenland, niet toegelaten te worden op grote manifestaties en hypothekeren hun kansen op tewerkstelling. "Vaccineren is belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van de ander. Het is dus een kwestie van verantwoordelijkheid nemen", aldus minister Beke, gisteren in het TVL Nieuws.