Wim De Decker zet zijn trainersloopbaan verder bij KMSK Deinze. In december werd hij bedankt voor bewezen diensten bij AA Gent -waar hij eerst assistent was en daarna hoofdcoach- en drie maanden later kan hij opnieuw aan de slag in Oost-Vlaanderen. Hij volgt David Gevaert op bij het nummer 6 in 1B en tekent een contract tot medio 2022.