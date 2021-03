Jumbo-Visma ontvouwt plannen met Van Aert: “Groene trui geen hoofddoel”

Jonas Vingegaard won een rit in de UAE Tour. Knap, maar eigenlijk moet het seizoen voor de beste ploeg van 2020 nog beginnen. Zaterdag in de Strade Bianche met Wout van Aert, vanaf zondag met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk in Parijs-Nice. Sportief manager Merijn Zeeman (42) over zijn plannen met Jumbo-Visma en vooral die met zijn Belgische goudhaantje: “Wout is in twee maanden tijd twee niveaus gestegen in de loonbarema’s.”