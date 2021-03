Brussels Airlines is vorig jaar zoals verwacht diep in het rood gedoken door de impact van de coronapademie. Ook 2021 zal moeilijk blijven, omdat het onzeker blijft hoe het coronavirus zal evolueren. De luchtvaartmaatschappij hoopt evenwel over het hele jaar dubbel zoveel zitjes aan te bieden als in 2020, zo zegt ze donderdag. In 2023 zou er weer winst moeten zijn.