Jamie Oliver choqueert fans met ‘geheime ingrediënt’ op pizza: “Even not done als ananas”

Jamie Oliver heeft het ‘geheime ingrediënt’ onthult waarmee hij naar eigen zeggen zijn pizza’s beter maakt. Veel fans vonden het toch maar een vreemd recept.

The Naked Chef gaf zelf toe dat het vreemd is toen hij tijdens zijn tv-programma op Channel 4 onthulde dat hij druiven op zijn ‘snelle worstpizza’s’ doet. “Ik was bang dat de druiven niet goed zouden smaken maar de rozemarijn in combinatie met het fruit is een match made in heaven”, zei Oliver.

Maar voor veel kijkers was de combinatie er toch net iets te veel aan. Velen vergeleken het ook met “de gruwel van ananas op pizza” . Ook dat is tot op de dag van vandaag voor velen nog steeds not done.

(lto)