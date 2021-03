Mariah Carey (51) aangeklaagd door broer en zus

Nadat eerst haar zus haar al aanklaagde, heeft nu ook de broer van Mariah Carey beslist om juridische stappen tegen haar te ondernemen. Een aantal passages uit de biografie van de zangeres, waarin ze beweert dat haar broer geweld niet schuwt en in het verleden met drank en drugs in aanraking kwam, vormen de aanleiding.

Mariah Carey hoeft niet op een gezellig familiefeestje te rekenen binnenkort, want zowel haar broer als haar zus hebben nu een rechtszaak tegen haar aangespand wegens laster. Een maand geleden deed haar zus dit al, omdat de zangeres in haar autobiografie vermeld heeft dat haar zus haar ernstig verwond heeft in hun jeugdjaren en dat ze door haar zus aangemoedigd werd om op jonge leeftijd seksueel actief te worden.

Ook haar broer onderneemt nu om dezelfde reden gerechtelijke stappen. Volgens de zangeres is haar broer zich in het verleden te buiten gegaan aan drugs, drank en geweld. Hierdoor zou hij naar verluidt een belangrijk contract met een opdrachtgever zijn kwijtgespeeld. Haar zus eist een geldelijke schadevergoeding, maar wat haar broer hieruit wil halen is nog niet bekendgemaakt.