Matroos aarzelt niet om katjes van brandende boot te redden

Zodra hij zag dat er vier katjes in nood waren, twijfelde een matroos van het Thaise leger geen seconde. Hij sprong meteen het water in om de diertjes te redden van een brandend schip.

De Thaise marine werd dinsdag opgeroepen voor een brandende vissersboot nabij het eiland Ko Adang. De acht bemanningsleden van de boot waren al gered door een andere vissersboot die gepasseerd was, maar het leger werd ingeschakeld om het wrak te bergen en te checken of er olie lekte.

Bij aankomst zag een van de matrozen, de 23-jarige Thatsaphon Saii, echter dat er nog leven op de boot was. Geen mensen, maar katjes. Vier katjes. De matroos deed zijn hemd uit, deed snel een reddingsvest aan en sprong in het water. Hij zwom naar de boot, stak drie van de vier katjes in een zak en plaatste de vierde op zijn rug. Zo zwom hij terug, richting veiligheid.

De vissersboot brandde volledig uit, maar de vier katjes kwamen er heelhuids van af. Na wat fris water en wat eten waren ze snel weer de oude. “Toen ik de vlammen zag, wist ik dat ik snel moest zijn”, aldus Saii. “Ik ben zo blij dat ik de diertjes heb kunnen redden.”

