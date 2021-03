Chanel laat je virtueel een nieuwe lippenstift proberen

Vraag je jezelf af of je zou staan met een bepaalde kleur lippenstift, dan is het momenteel niet vanzelfsprekend om te gaan te gaan testen in de winkel. Daar heeft het Franse modemerk Chanel iets op gevonden: in de nieuwe app kun je dankzij artificiële intelligentie virtueel testen of dat fuchsia, oranje of wijnrood iets voor jou is.