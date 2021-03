Europa start evaluatie Russisch coronavaccin Sputnik V

Het Europees Geneesmiddelenagentschap start met de evaluatie van het Russische coronavaccin Sputnik V. Dat meldt het EMA donderdag. Een zogenaamde “rolling review” is de laatste stap voordat er een formele goedkeuringsaanvraag kan worden ingediend.

Door het opstarten van zo’n evaluatie zou het minder lang dan normaal moeten duren om een eventuele marktaanvraag te beoordelen. En dus zou het Sputnik V. coronavaccin misschien al sneller bij ons beschikbaar kunnen zijn.

Vorige maand liet de fabrikant weten dat het vaccin een effectiviteit heeft van bijna 92 procent. Toch is het vaccin nog geen onderdeel van de Europese vaccinatiestrategie. Dat zou wel het geval kunnen zijn eens het toegelaten wordt op de Europese markt.

Het Sputnikvaccin is een vectorvaccin zoals het vaccin van AstraZeneca, een in het algemeen beproefd vaccintype waarvan de werkzaamheid bewezen is.

