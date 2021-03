Astrid Coppens wint rechtszaak tegen ex-manager en krijgt bijna 200.000 euro

Tv-figuur Astrid Coppens (38) krijgt 168.000 euro terug van haar ex-manager. Dat heeft de rechtbank van Gent donderdag beslist. De voormalige Hollywoodvrouw diende een klacht in nadat ze had ontdekt dat hij haar oplichtte door te sjoemelen met contracten met onder meer tv-zenders en kledingmerken.

In 2010 leerde tv-kijkend Vlaanderen Astrid Coppens - zo laat ze zich noemen na haar huwelijk met Bram Coppens - kennen als ‘Astrid Bryan” in het programma Vlaamse Hollywoodvrouwen. In de reeks gaf ze een inkijk op haar huwelijk met de zakenman John – ‘Den John’ – Bryan in Los Angeles. Met uitspraken als “pimped out, chromed out pussy wagen” viel ze op.

Vlaanderen was dol op haar en een jaar later kreeg ze haar eigen tv-programma: ‘Astrid in Wonderland’. Ook haar broer Laurens - ‘De Lau’ - kwam daar voor het eerst in beeld. Astrid Coppens werd een fenomeen en was plots alomtegenwoordig in Vlaanderen.

De tv- en showbizzwereld trok aan haar mouw. “Mijn cliënte was nieuw in de media en zocht hulp. De aanvragen kwamen vooral uit Vlaanderen. Doordat ze in de VS woonde, had ze hulp nodig van iemand hier”, zegt haar advocate Nathalie Goedertier, die haar samen met Kris Luyckx bijstond.

Na scheiding met John Bryan

Daarmee startte de samenwerking met D.P. (60) als manager. Hij regelde de contracten van zowel broer als zus Coppens, maar na de scheiding met Bryan in 2013 werd Astrid geconfronteerd met onduidelijkheid over de contracten. “Dan ontdekte ze pas de waarheid.”

Volgens haar advocaten toonde D.P. Coppens telkens andere contracten. “Wanneer bijvoorbeeld een contract van 100.000 euro werd afgesloten, toonde hij Astrid een contract van 80.000 euro. Dat verschil stak hij dan in zijn zak, terwijl hij ook nog eens commissie kreeg op dat bedrag”, zegt Kris Luyckx.

Tijdens de scheiding met Bryan probeerde hij haar ook een hak te zetten, verklaren haar advocaten. “Tijdens de procedure kwam hij dagelijks met de echte contracten af. Zo wou hij haar miljoenen afhandig laten maken, maar verrassend won ze dit proces toch”, zegt haar advocate.

(Lees verder onder de foto)

© fvv

“Ik vertrouwde hem blindelings”

Volgens haar advocaten maakte D.P. misbruik van haar vertrouwen. “Hij ondertekende contracten waar Astrid niets van af wist. Hij zegt dat hij zichzelf niet verrijkte, maar in totaal kreeg hij 550.000 euro. Dat is niet één keer meer commissie nemen, maar stelselmatig in haar zakken zitten.” Ook broer Laurens beschuldigde hem van deze feiten. Hij geeft aan voor 18.000 euro te zijn opgelicht.

In 2016 huwde Astrid met de Gentse filmmaker Bram Coppens. Na de geboorte van hun dochter Billie-Ray in 2019 verhuisde het koppel naar Gent. “Ik heb mijn leven in de VS moeten opgeven door hem. Ik vertrouwde hem meer dan blindelings. Later ontdekte ik pas hoeveel hij mij afnam: ik wil gerechtigheid.”

“Geen televisieprogramma”

De rechtbank van Gent achtte de feiten bewezen en veroordeelde D.P. donderdag tot een jaar celstraf met uitstel en een boete van 8.000 euro. Coppens moet hij 168.000 euro, vermeerderd met interesten, terugbetalen. Aan Laurens Nuyens moet hij een bedrag van 13.000 euro vermeerderd met de intresten terugbetalen. De rechtbank legde hem ook een beroepsverbod op voor vijf jaar.

Voor de rechter vroeg D.P. de vrijspraak. “Dit is een strafrechtbank, geen televisieprogramma waar het gaat om de meest sympathieke. Er zijn geen sluitende bewijzen of persoonlijke verrijking. In het begin ging het alleen over management, maar het succes van Astrid hadden ze nooit verwacht. De ene keer rekende hij iets meer aan dan anders, maar op het einde van de rit maakte dat geen verschil”, zegt zijn advocaat Peter Meirsman.