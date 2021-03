Back to the seventies, met deze populaire spiegel

Op Instagram maakt een spiegel uit de jaren zeventig een opvallende comeback. Het populaire, Italiaanse hebbeding is voorzien van een breed, gegolfd kader dat extra in de kijker wordt gezet door verlichting aan de achterzijde.

Van de kinderkamer van een populaire influencer tot de woonkamer van het wereldbekende model Elsa Husk. Het Italiaanse merk Poltronova mag zich erg gelukkig prijzen, want één van hun spiegels die in de jaren zeventig het levenslicht zag, maakt nu een ware comeback op Instagram. Het merk in kwestie verkoopt de spiegel nu nog steeds, met een wit kader dat aan de achterzijde verlicht wordt met een roodachtig licht. Het originele stuk duikt hier en daar tweedehands op.

