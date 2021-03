Leopoldsburg/Hechtel-Eksel/Peer

Een man die zijn kameraad woensdag uit de nood kwam helpen na een ongeval in een voortuin op de Beringersteenweg in Leopoldsburg is er geconfronteerd met douaniers die een controle hielden. Daarbij bleek dat de behulpzame kennis nog een onbetaalde boete had van 4.375 euro.