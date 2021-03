KRC Genk neemt het vanavond (aftrap om 18 uur) in de kwartfinales van de Beker van België op tegen KV Mechelen. Om in deze fase van het toernooi te geraken, nam blauw-wit op 10 februari de maat van aartsrivaal STVV. Door corona gebeurde dat uiteraard in een lege Luminus Arena, maar dankzij een uniek filmpje dat Racing deze week online zette, krijgen de fans toch het gevoel dat ze erbij waren.