Dubbele kabelbaan en zandspeeltoestellen voor Zonhovense speeltuintjes

“We proberen elk jaar onze speelterreinen verder uit te bouwen en up to date te houden,” legt schepen voor jeugd Bram De Raeve (Open VLD) uit. “En dit jaar komt er dus inderdaad een dubbele kabelbaan bij aan Ten Eikenen. Dat is een kabelbaan waarmee kinderen met twee gelijktijdig naar beneden kunnen roetsjen. Dubbel plezier, dus. Nog voor het speelterrein aan Ten Eikenen hebben we twee zandspeeltoestellen besteld, voor de iets kleinere kinderen. Aan Gemeenschapscentrum Tentakel komen eveneens twee zandspeeltoestellen bij.” De plaatsing kost 27.000 euro, en is dus de volgende maanden gepland. TR