Meghan Markle hard voor Britse royals: “Ze blijven onwaarheden over ons bestendigen”

Meghan Markle beschuldigt de Britse koninklijke familie ervan om onwaarheden over haar en Harry te bestendigen. Dat vertelt ze aan Oprah Winfrey in het interview dat zondagavond wordt uitgezonden. “Ik begrijp niet hoe ze konden verwachten dat we na al die tijd zouden blijven zwijgen.”

In een korte trailer van het interview dat zondagavond zal worden uitgezonden is Meghan Markle hard voor de Britse koninklijke familie, die ze ‘The Firm’ noemt. De hertogin van Sussex sprak enkele weken geleden met Winfrey over de moeilijke situatie. Woensdag bracht televisiezender CBS een voor de tweede keer een kort fragment uit van het twee uur durende interview.

“Wat vind je ervan dat het paleis je vandaag de waarheid zal horen zeggen”, vraagt Oprah bij het begin van het fragment. “Ik begrijp niet hoe ze konden verwachten dat we na al die tijd gewoon zouden blijven zwijgen terwijl het The Firm is die een actieve rol speelt bij het bestendigen van onwaarheden over ons”, reageert Markle. “En als dat het risico met zich meebrengt om dingen te verliezen, dan is dat zo. Er is al veel verloren.”

Pesterijen

Opvallend is de timing van het nieuwe fragment, aangezien Buckingham Palace deze week ook aankondigde een onderzoek te starten naar beschuldigingen dat Markle koninklijke assistenten gepest zou hebben. De hertogin van Sussex wordt ervan beschuldigd twee assistenten te hebben ‘verdreven’ en het vertrouwen van een ander personeelslid te hebben geschonden. Harry en Meghan werden woensdag in The Times als “schandalige pestkoppen” bestempeld. Meghan ontkent de aantijgingen.